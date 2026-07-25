Ирак: Столкновения между силами безопасности и предполагаемыми Силами народной мобилизации (СНМ) вспыхнули в багдадском районе Джурф-ан-Надаф в утренние часы по местному времени 24 июля после того, как силы безопасности попытались проникнуть и проинспектировать командный штаб, связанный с СНМ, в котором, как сообщается, находился завод по производству дронов.