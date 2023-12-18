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Китай

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Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной эмира Кувейта

Пекин, 17 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье направил новому эмиру Кувейта шейху Машаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

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