Суп даст фору любой солянке, хотя готовить всего 15 минут. Делаем знаменитую Филадельфию: съедят до последней ложки

Мы поделимся с вами рецептом супа, который без преувеличения захочется готовить каждый день. Суп Филадельфия, сочетающий нежные грибы, обжаренные с луком, острые охотничьи колбаски и плавленные сырки, даст фору по вкусу любой овсянке — тем более, что делается сытная похлебка всего за 15 минут.