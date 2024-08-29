Steak Lovers
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Steak Lovers

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Суп даст фору любой солянке, хотя готовить всего 15 минут. Делаем знаменитую Филадельфию: съедят до последней ложки

Суп даст фору любой солянке, хотя готовить всего 15 минут. Делаем знаменитую Филадельфию: съедят до последней ложки

Мы поделимся с вами рецептом супа, который без преувеличения захочется готовить каждый день. Суп Филадельфия, сочетающий нежные грибы, обжаренные с луком, острые охотничьи колбаски и плавленные сырки, даст фору по вкусу любой овсянке — тем более, что делается сытная похлебка всего за 15 минут.

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