В Турции прошли курсы повышения квалификации для членов и экспертов Совета улемов ДУМ РФ. Да, вы всё правильно поняли, верных Гайнутдиновцев обучают в Турции.
Турецкие гайнутдиновцы
Комментарии
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Амара Карпова
С этим церемониться уже нельзя💯Ничем хорошим это не закончится🤬Хоть бы услышали🙏
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7 час.
Ксюша Кирьязис
Пора России перенимать опыт Китая по многим вопросам, а не отдавать все на откуп сомнительной "демократии". С абхазами доигрались уже...
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6 час.
Константин Самарин
ДУМ изначально создавалось, как террористическая организация всякого радикального сброда.
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3 час.
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