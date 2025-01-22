Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Турецкие гайнутдиновцы

Турецкие гайнутдиновцы

В Турции прошли курсы повышения квалификации для членов и экспертов Совета улемов ДУМ РФ. Да, вы всё правильно поняли, верных Гайнутдиновцев обучают в Турции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
С этим церемониться уже нельзя💯Ничем хорошим это не закончится🤬Хоть бы услышали🙏
Ответить
7 час.
Ксюша Кирьязис
Пора России перенимать опыт Китая по многим вопросам, а не отдавать все на откуп сомнительной &quot;демократии&quot;. С абхазами доигрались уже...
Ответить
6 час.
Константин Самарин
ДУМ изначально создавалось, как террористическая организация всякого радикального сброда.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх