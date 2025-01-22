Турецкие гайнутдиновцы

С этим церемониться уже нельзя💯Ничем хорошим это не закончится🤬Хоть бы услышали🙏

Ксюша Кирьязис

Пора России перенимать опыт Китая по многим вопросам, а не отдавать все на откуп сомнительной "демократии". С абхазами доигрались уже...