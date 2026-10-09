В Нью-Йорке ICE открыла огонь по автомобилю с ребенком на заднем сиденье – Мамдани обратился к Трампу

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) открыли огонь по автомобилю в Нью-Йорке, в котором находились 28-летний Оскар Белгал и его 5-летний сын.
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