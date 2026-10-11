Масштабный сбой Яндекса оставил россиян без такси и музыки

Утром в четверг Россия осталась без такси, музыки и платежей Яндекса. Причиной стало аварийное отключение энергии в дата-центре во Владимирской области после атаки беспилотника.
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