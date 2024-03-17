Уже который раз Дептранс идёт навстречу перевозчику. А толку ноль. Но зато такие перевозчики у нас в крае фавориты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Уже который раз Дептранс идёт навстречу перевозчику. А толку ноль. Но зато такие перевозчики у нас в крае фавориты.