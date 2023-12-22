Смогут ли украинцы стать русскими?

Александр Салтановский "Есть конечно, но их крайне мало, и рассчитывать на оздоровление украинского народа с их помощью не стоит." К сожалению это именно так, но тех кто не заражен на укРуине вирусом исключительности крайне мало, на уровне статистической погрешности, да и не мудрено, из каждого утюга не говоря о ТВ и радио круглосуточно вещается этот бред и шиза об исключительности укронации, даже не всякий взрослый сможет этому противостоять, а про детей и подростков вообще речь не идёт, этим уже мозги не переделать никогда! Знакомый как то (ещё до СВО) рассказывал как ездил к дочери в Запорожье, училась там, там же вышла замуж, родился внук, ну поехали к ним в гости, внуку было уже лет пять наверное, ходил уже в детсад, сидим говорит за столом, выпиваем со сватом, дети бегают вокруг играют и что то в пол голоса наговаривают, прислушался говорит и офигел - москаляку на гиляку, москаляку на гиляку, спрашиваю говорит о ком это они, да говорят не обращай внимания, это в саду их учат! Вот так вот, съездил проведал внука!

АС Анатолий Страшко Василий, а Вы с чем не согласны. Ведь это действительно так. Конечно, простые люди на Украине одурачены денежными мешками. Но одурачены!!!! А это надолго. А почему их так легко одурачили? Объяснить это кроме желания у них жить как в Швейцарии я не могу. А задуматься - почему так в той же Швейцарии живут - им не под силу. И вековой уклад селянина, с присущими селянству жизненными воззрениями, о которых мы все знаем типа "моя хата с краю", вечная зависть к чуть чуть богаче живущему соседу, вечное желание выбиться в люди из своей среды и странное представление о таких "выбившихся". Помните -каждый хохол в армии должен быть хоть ефрейтором, но не просто рядовым. Кстати, а почему ни у кого не возникает вопрос - смогут ли цыгане стать русскими.