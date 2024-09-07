Джордж Расселл: Мое будущее в Mercedes в 2026 году? Даже не думаю об этом

MercedesГонщик Mercedes Джордж Расселл признался, что ещё не думает о своём будущем контракте. В свете того, что руководитель немецкой команды Тото Вольф неоднократно заявлял, что хотел бы подписать соглашение с действующим чемпионом Ф1 Максом Ферстаппеном, в СМИ ходят слухи о том, что в преддверии 2026 года между Расселлом и его будущим напарником Андреа Кими Антонелли может развернуться борьба за сохранение места в составе «Серебряных стрел».