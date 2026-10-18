Нигерия: Два человека были убиты и еще несколько получили ранения после того, как бандиты напали на общину Курья Мадаро в районе местного самоуправления Каура Намода (LGA), штат Замфара, в ночь с 17 на 18 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым