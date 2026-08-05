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Топливо для регионов: правительство и нефтяники усиливают поддержку

Топливо для регионов: правительство и нефтяники усиливают поддержку

На совещании, посвящённом ситуации на внутреннем топливном рынке, вице‑премьер Александр Новак отметил, что в субъектах с высокой долей независимых АЗС по‑прежнему фиксируются перебои с поставками топлива.

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