Топливо для регионов: правительство и нефтяники усиливают поддержку

На совещании, посвящённом ситуации на внутреннем топливном рынке, вице‑премьер Александр Новак отметил, что в субъектах с высокой долей независимых АЗС по‑прежнему фиксируются перебои с поставками топлива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии