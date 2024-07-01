МК: НАТО запустили «рой» дронов над Черным морем для маскировки поставок F-16

В последнюю неделю над акваторией Черного моря наблюдается повышенная активность беспилотников НАТО. Это специально организованные демонстрационные полеты, которые должны помочь транспортировать истребители F-16 Украине по суше, передает МК.
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