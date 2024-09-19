РИА Новости: в Хабаровске арестовали участок и склады в рамках дела Фургала

В Хабаровске арестовали участок площадью 50 соток и пять расположенных на нем складов, принадлежавших Михаилу Тимофееву - его обвиняют в причастности к расправе над бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым, за что уже был осужден бывший глава региона Сергей Фургал.