РИА Новости: в Хабаровске арестовали участок и склады в рамках дела Фургала

В Хабаровске арестовали участок площадью 50 соток и пять расположенных на нем складов, принадлежавших Михаилу Тимофееву - его обвиняют в причастности к расправе над бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым, за что уже был осужден бывший глава региона Сергей Фургал.
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