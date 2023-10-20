Осторожно! Алоэ, фикус, гиацинт: эти растения вредят вашим домашним питомцам

питомец может пострадать из-за такого контакта Alice Feigel / unsplash Казалось бы, как, на первый взгляд, безобидные цветы на вашем окне могут причинить кому-то вред? На самом деле, даже простой фикус может спровоцировать у вашего питомца настолько серьезные проблемы, что с ними вам придется бороться в кабинете ветврача.
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