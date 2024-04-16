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Есть ли смысл использовать дирижабли против воздушных шаров, несущих взрывчатку?

Есть ли смысл использовать дирижабли против воздушных шаров, несущих взрывчатку?

Можно ли использовать технологии начала прошлого века для борьбы с украинскими дронами и другими небольшими летательными аппаратами? И насколько эффективной будет такая защита?Еще в марте сообщалось о том, что военные впервые сбили украинский шар-беспилотник, замаскированный под метеозонд.

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