Есть ли смысл использовать дирижабли против воздушных шаров, несущих взрывчатку?

Можно ли использовать технологии начала прошлого века для борьбы с украинскими дронами и другими небольшими летательными аппаратами? И насколько эффективной будет такая защита?Еще в марте сообщалось о том, что военные впервые сбили украинский шар-беспилотник, замаскированный под метеозонд.