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Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпуск аналогичных по качеству китайских автомобилей

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпуск аналогичных по качеству китайских автомобилей

О выпуске автомобилей на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском районе ведут переговоры несколько лидирующих в отрасли китайских предприятийФото: Предоставлено Правительством МО Андрей Воробьевчитайте на monocle.

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