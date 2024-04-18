Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпуск аналогичных по качеству китайских автомобилей

О выпуске автомобилей на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском районе ведут переговоры несколько лидирующих в отрасли китайских предприятийФото: Предоставлено Правительством МО Андрей Воробьевчитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии