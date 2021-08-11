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«Отойти не может»: Сатановский раскрыл причину обиды Лукашенко на Путина

«Отойти не может»: Сатановский раскрыл причину обиды Лукашенко на Путина

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал в Telegram заявление белорусского президента Александра Лукашенко, сделанное им в ходе пресс-конференции, что если российские олигархи начнут поставлять продукцию в Крым, то и «за ним не заржавеет».

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Елена Бреслова
всё-таки еврей, как не лизнуть Кремлю!
Евгений
Это всё что Вы поняли в этой статье?
Так будет
тебе видимо не впадлу пиндосам очко лизать...но, сука, из России...а почему бы тебе срочно не покинуть страну, да не насладиться изобилием цветов, размеров, обилием запахов пиндоссиких ЖОП!!!
Елена Бреслова
от либераста ничего кроме тупых выводов и хамства ничего и не ждала....
Viktor Zaikin
Колхозник до сих под страдает, что не удалось порулить Россией.
Антон Беляев
Скажу не ветиевато, как научила жизнь - бульбаши - с хитрецой! А вот хохлы живут - как-бы не наебвться......!..... Жизнь подсказывает, что это одночленственнственно....! Ничего личного.... когда хохла знакомого из Кривого Рога сппросил - а что если вас начнут нагибать молиться на Бандеру, он мне ответил, что никогнда этого нн будет и все восстанут...... Этот вопрос я задал ему в конце апреля, а в начале мая пожгли Одессу..... с тех пор друга в соцсетях нет..... пидорасыыыыы..... пусть земля горит у всезх пимдоров под ногами.... Желаю всем бандерлогам и скакуасам здоровья, ибо у них его не должно быть..... ну а нашим удачиииии!

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