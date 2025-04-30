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100 дней Трампа

30 апреля исполнится сто дней с момента вступления Трампа в должность президента США. За этот срок Трамп предложил ряд инициатив по решению украинского конфликта, ввел торговые пошлины в отношении других стран, сократил финансирование международных организаций, вмешивающихся в дела других государств, и продолжил борьбу с технологическими монополистами.

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