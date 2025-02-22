Платить согласны не все: ЕС собирается наскрести 20 миллиардов евро для Киева в последний момент

ЕС спешит разработать планы поддержки Украины, предоставить стране гарантии безопасности в случае мирного соглашения с Россией и увеличить собственные расходы на оборону с тех пор, как Трамп начал сепаратные переговоры с Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии