Привычки, которые выдают в человеке деревенщину. Есть у вас такие?

Майя Maja А что? Я так иногда по городам и весям ездила и себе ведра и тазики покупала оцинкованные и эмалированные для загородного дома))

Элина Морозова Я тоже. Много чего полезного покупала. Того, чего в городе нет. Тут наткнулась на видеоролик. Там специфический ретро-магазин показан. Вещи из СССР, самые обычные, но цены.... Даже в комиссионках дешевле.