ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Привычки, которые выдают в человеке деревенщину. Есть у вас такие?

Привычки, которые выдают в человеке деревенщину. Есть у вас такие?

  ⁃ мусор на землю   Как отличить городского от сельского? Городской может пол города пройти с фантиком от конфеты в руке в поиске урны, сельский бросит фантик на землю и даже не задумается.

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Комментарии
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Майя Maja
А что? Я так иногда по городам и весям ездила и себе ведра и тазики покупала оцинкованные и эмалированные для загородного дома))
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1 час.
Элина Морозова
Я тоже. Много чего полезного покупала. Того, чего в городе нет.   Тут наткнулась на  видеоролик. Там специфический ретро-магазин показан. Вещи из СССР,  самые обычные, но цены.... Даже в комиссионках дешевле.
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1 час.
Майя Maja
Люди зарабатывают как могут))
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1 час.

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