Пропорции счастья

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История ножниц

История ножниц

Ножницы пришли в нашу жизнь из глубокой древности. Первые ножницы были созданы более трех с половиной тысяч лет назад, причем служили они не для парикмахерских нужд или разрезания бумаги и ткани, их предназначение было в необходимости стричь овец.

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