Администрация Новоаннинского просит жителей города навести порядок: предупреждений не будет - сразу выпишут ШТРАФ! 🤑🤑🤑 В соответствии с действующими Правилами благоустройства территории, содержание прилегающей территории является обязательным для всех собственников, арендаторов и пользователей зданий, строений и земельных участков.