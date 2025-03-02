Представлен обновленный кроссовер Aito (Seres) M5 Ultra: роскошный интерьер и продвинутое оснащение. Сколько стоит новинка?

Премиальный кроссовер бренда, официально представленный на рынке РФ, пережил рестайлинг и получил новую версию с расширенным списком продвинутых водительских ассистентов, обзавелся новыми вариантами окраски кузова и цвета отделки интерьера, и ….
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