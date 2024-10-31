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Умная Дуся

Умная Дуся

Шут его знает, как в каменной чаше завелись головастики. Каменных чаш у меня три. Каждая предполагалась размером с порядочный пруд.

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