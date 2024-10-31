Шут его знает, как в каменной чаше завелись головастики. Каменных чаш у меня три. Каждая предполагалась размером с порядочный пруд.
Умная Дуся
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Шут его знает, как в каменной чаше завелись головастики. Каменных чаш у меня три. Каждая предполагалась размером с порядочный пруд.
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