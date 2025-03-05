Банки обяжут запрашивать информацию о налоговом резидентстве — Минфин

Банки будут обязаны запрашивать у российских клиентов информацию о налоговом резидентстве в случае активного использования дистанционных сервисов из-за границы, следует из проекта постановления Министерства финансов РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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