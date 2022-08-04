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Трасс заявила, что Великобританию спасет сланцевый газ

Трасс заявила, что Великобританию спасет сланцевый газ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг, 4 августа, заявила, что сланцевый газ и газ из Северного моря станут главными помощниками в борьбе с ростом стоимости жизни в Соединенном королевстве, – сообщает телеканал Sky News.

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