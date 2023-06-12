Китай в ходе конференции подписал с арабскими странами соглашения на 10 млрд долларов

Результатом первого деня крупной конференции арабских и китайских предпринимателей, проходящей в Саудовской Аравии, стало подписание инвестиционных соглашений на сумму 37,5 млрд риалов (более 10 млрд долларов), сообщило агентство новостей SPA.
Результатом первого деня крупной конференции арабских и китайских предпринимателей, проходящей в Саудовской Аравии, стало подписание инвестиционных соглашений на сумму 37,5 млрд риалов (более 10 млрд долларов), сообщило агентство новостей SPA.
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