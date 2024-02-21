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Как чистить ювелирные изделия, чтобы они сияли как новые

Как чистить ювелирные изделия, чтобы они сияли как новые

Всё, что вам нужно знать, чтобы очистить серебро, золото и драгоценные камниВаши любимые кольца, ожерелья и другие драгоценности потеряли свой блеск? Если да, то вы, возможно, задаётесь вопросом, как почистить ювелирные изделия, чтобы они выглядели как новые.

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