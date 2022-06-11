Китай запустит более 6200 мероприятий пропаганды нематериального наследия

Более 6200 мероприятий, пропагандирующих и демонстрирующих нематериальное культурное наследие Китая, будут организованы по всей стране в рамках празднования Дня культурного и природного наследия в этом году, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.
Более 6200 мероприятий, пропагандирующих и демонстрирующих нематериальное культурное наследие Китая, будут организованы по всей стране в рамках празднования Дня культурного и природного наследия в этом году, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.
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