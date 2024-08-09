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Какие церковные праздники отмечают на территории Российской Федерации 10 августа 2024 года

Какие церковные праздники отмечают на территории Российской Федерации 10 августа 2024 года

Какие церковные праздники отмечают на территории Российской Федерации 10 августа 2024 года Анна Чернышова10 августа 2024 года по новому стилю в православном церковном календаре отмечаются два праздника: «День почитания Смоленской иконы Божией Матери» и «Прохор Пармены».

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