Какие церковные праздники отмечают на территории Российской Федерации 10 августа 2024 года Анна Чернышова10 августа 2024 года по новому стилю в православном церковном календаре отмечаются два праздника: «День почитания Смоленской иконы Божией Матери» и «Прохор Пармены».