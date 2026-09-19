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Грузовик «Прогресс МС-35» привез на МКС пульт для космического робота

Грузовик «Прогресс МС-35» привез на МКС пульт для космического робота

Грузовой корабль «Прогресс МС-35», который привез пульт управления роботом для открытого космоса, пристыковался к Международной космической станции, следует из проходившей 19 сентября трансляции Роскосмоса.

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