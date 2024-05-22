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Жилой дом по программе реновации построят на Большой Черемушкинской улице

Жилой дом по программе реновации построят на Большой Черемушкинской улице

Дом по программе реновации возведут на Большой Черемушкинской улице. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

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