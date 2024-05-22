Жилой дом по программе реновации построят на Большой Черемушкинской улице

Дом по программе реновации возведут на Большой Черемушкинской улице. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.