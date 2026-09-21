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Аргументы и Факты

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Мишустин заявил о переориентации торговли России на Глобальный Юг

Мишустин заявил о переориентации торговли России на Глобальный Юг

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о масштабной переориентации внешнеторговых потоков страны с рынков Европы и США на государства Глобального Юга, включая Китай и Индию.

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