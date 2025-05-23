🐢 Чему мы можем научиться у черепах? Они никуда не спешат, пребывают в каком-то (по крайней мере внешне) дзене — возможно, поэтому и живут 300 лет.
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🐢 Чему мы можем научиться у черепах? Они никуда не спешат, пребывают в каком-то (по крайней мере внешне) дзене — возможно, поэтому и живут 300 лет.