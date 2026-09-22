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Царьград

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Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе "Nan Кебаб" в Казани

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе "Nan Кебаб" в Казани

В Казани выписаны все пострадавшие от отравления в кафе "Nan Кебаб". В период с 12 по 18 сентября выявлено 60 случаев кишечной инфекции.

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