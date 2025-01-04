В России куда лучше дела со свободой, чем на Западе, где навязанные ценности разрушают институт семьи и калечат детей.
У нас нет такой свободы, как в России – переехавший в РФ европеец
Комментарии
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Eduard
Согласен,витрины красивые,это ещё не свобода.Нас отправляют воевать ради кого-то,нам это надо?
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17 час.
Sobering
Ты совсем без мозгов? Ты что, витрину с улицы языком облизываешь? Да и кто кого отправляет воевать? Ты, придурок, плакаты с рекламой СВО не видишь? Или ты, сука, ждёшь, когда к тебе хохол придёт, как в Курскую обл. залез?
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15 час.
S
Sobering
А тут ты кому пишешь эти прописные истины?
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15 час.
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