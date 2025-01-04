У нас нет такой свободы, как в России – переехавший в РФ европеец

Sobering

Ты совсем без мозгов? Ты что, витрину с улицы языком облизываешь? Да и кто кого отправляет воевать? Ты, придурок, плакаты с рекламой СВО не видишь? Или ты, сука, ждёшь, когда к тебе хохол придёт, как в Курскую обл. залез?