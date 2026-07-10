Благоустройство придомовых территорий на улицах Гоголя и Крылова завершится досрочно

В Севастополе идут работы по благоустройству придомовых территорий.Придомовые территории у домов на улицах Гоголя и Крылова благоустроят раньше срока Специалисты устранили неровности покрытия и в настоящее время укладывают уже второй слой асфальтобетона.
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