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Вести Севастополь

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Благоустройство придомовых территорий на улицах Гоголя и Крылова завершится досрочно

В Севастополе идут работы по благоустройству придомовых территорий.Придомовые территории у домов на улицах Гоголя и Крылова благоустроят раньше срока Специалисты устранили неровности покрытия и в настоящее время укладывают уже второй слой асфальтобетона.

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