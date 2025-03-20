Продолжительное похолодание придет на Алтай перед настоящим весенним теплом

Следующий виток потепления ожидается лишь почти в середине апреля В Алтайском крае после нескольких "жарких" дней, когда столбики термометров поднимались выше +10 градусов, ожидается более 14 дней "похолодания".
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