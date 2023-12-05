Сегодня в Астрахани некоторые отключения электричества продлятся до утра 6 декабря

Также без света будут еще 18 населенных пунктов региона. Во вторник, 5 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 18 улиц, переулков и проездов во всех районах (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 13:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 13:00 до 18:00), ул.