Вопрос выживания птиц, спасаемых в Крыму от мазута, не изучен — орнитолог

Вопрос выживания спасенных от мазута птиц не изучен. Об этом сообщил крымский орнитолог, старший научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станции им.
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