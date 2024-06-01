#Сводка на утро 1 июня 2024 г. ▪ Ракетным вооружением с Ту-95мс, «Калибрами» из акватории Черного моря, а также БПЛА «Герань» ночью нанесены удары по тыловым районам противника.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на утро 1 июня 2024 г. ▪ Ракетным вооружением с Ту-95мс, «Калибрами» из акватории Черного моря, а также БПЛА «Герань» ночью нанесены удары по тыловым районам противника.
Свежие комментарии