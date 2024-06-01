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Военные новости ★ спецоперация

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  • Иван Иваныч
    Вообще то сегодняшние границы политы кровью солдат, никаких уступок западосам!Украинский полити...
  • Evgenija Palette
    А что они надеются на другое? ( я о границах, о которых надо вести переговоры)... НЕУЖЕЛИ ОТДАТЬ НАШИ ЗЕМЛИ ЭТОЙ БЫДЛ...Украинский полити...
  • Алексей Плотников
    молитесь......«Наши самолеты вз...

#Сводка на утро 1 июня 2024 г. ▪ Ракетным вооружением с Ту-95мс, «Калибрами» из акватории Черного моря, а также БПЛА «Герань» ночью нанесены удары по тыловым районам противника.

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