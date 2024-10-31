Караченцев просто бы от стыда сгорел, если бы увидел, что вытворяет его женушка: вдова актера Людмила Поргина снова влипла в громкий скандал
Интересная жизнь с Vera Star
Недавно актёру Николаю Караченцову могло бы исполниться 80 лет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Српентарий единомышленников,сбор труппы в театрах-называется "Иудов день")))))))))
Ну и женушка у К. _ просто "Манька - вырвиглаз" Все ей не так. Да если б не она, наверное и вечер памяти был. Пенсия маленькая? И не стыдно? А за что большую - за то, что жена К? Нам бы такую "маленькую". Склочная баба с макияжем рыночной торговки прошлого. Сейчас такого не увидишь.
молодец тетка...отрывается на оставшиеся 2 понедельника круто..мстит муженьку за измены и стебается над всеми его пассиями...ведь денежки то все при ней...богатая и веселая вдова...хоть водевиль по ней ставить можно...чего ей унывать то...👍😂
Свежие комментарии