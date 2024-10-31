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Караченцев просто бы от стыда сгорел, если бы увидел, что вытворяет его женушка: вдова актера Людмила Поргина снова влипла в громкий скандал

Караченцев просто бы от стыда сгорел, если бы увидел, что вытворяет его женушка: вдова актера Людмила Поргина снова влипла в громкий скандал

Интересная жизнь с Vera Star Недавно актёру Николаю Караченцову могло бы исполниться 80 лет.

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Комментарии
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Маша Иванова
Српентарий единомышленников,сбор труппы в театрах-называется &quot;Иудов день&quot;)))))))))
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1 час.
Людмила
Ну и женушка у К. _ просто &quot;Манька - вырвиглаз&quot; Все ей не так. Да если б не она, наверное и вечер памяти был. Пенсия маленькая? И не стыдно? А за что большую - за то, что жена  К?  Нам бы такую &quot;маленькую&quot;.  Склочная баба с макияжем рыночной торговки прошлого. Сейчас  такого не увидишь.
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1 час.
Ирина Мва
молодец тетка...отрывается на оставшиеся 2 понедельника круто..мстит  муженьку за измены и стебается над всеми его пассиями...ведь денежки то все при ней...богатая и веселая вдова...хоть водевиль по ней ставить можно...чего ей унывать то...👍😂
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28 мин.

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