Караченцев просто бы от стыда сгорел, если бы увидел, что вытворяет его женушка: вдова актера Людмила Поргина снова влипла в громкий скандал

Людмила

Ну и женушка у К. _ просто "Манька - вырвиглаз" Все ей не так. Да если б не она, наверное и вечер памяти был. Пенсия маленькая? И не стыдно? А за что большую - за то, что жена К? Нам бы такую "маленькую". Склочная баба с макияжем рыночной торговки прошлого. Сейчас такого не увидишь.