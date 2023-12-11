Задул свечу сестры и рассмешил священника: 8 милых фото принца Луи с праздничной службы

Понедельничное настроение от принца Луи, который «украл Рождество» В воскресенье состоялся рождественский концерт Royal Christmas Carol Concert, устроенной принцессой Кейт, на котором собралась вся ее семья.
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