Red Bull Racing нашла причины проблемы с крылом-перевертышем

Red Bull Racing нашла причины проблемы с крылом-перевертышемGetty Images / Red Bull Content PoolВ команде Red Bull заявили, что устранили неисправности нового заднего антикрыла с поворотной створкой и рассчитывают вернуть его на машину уже на Гран При Венгрии Именно из-за неполадок с крылом-перевертышем Макс Ферстаппен попал в аварии в Австрии и Великобритании.