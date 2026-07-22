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Red Bull Racing нашла причины проблемы с крылом-перевертышем

Red Bull Racing нашла причины проблемы с крылом-перевертышем

Red Bull Racing нашла причины проблемы с крылом-перевертышемGetty Images / Red Bull Content PoolВ команде Red Bull заявили, что устранили неисправности нового заднего антикрыла с поворотной створкой и рассчитывают вернуть его на машину уже на Гран При Венгрии Именно из-за неполадок с крылом-перевертышем Макс Ферстаппен попал в аварии в Австрии и Великобритании.

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