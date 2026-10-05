Главарь Киевского режима Владимир Зеленский виноват в эскалации конфликта, который оборачивается всё более тяжёлыми последствиями для Украины, считает L’AntiDiplomatico.
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