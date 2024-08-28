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МВД известило об изменении правил депортации несовершеннолетних иностранцев

МВД известило об изменении правил депортации несовершеннолетних иностранцев

Законный представитель находящегося на территории России иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, будет выслан из РФ, если потребуется такая необходимость в отношении находящегося на его попечении несовершеннолетнего иностранца .

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