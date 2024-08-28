МВД известило об изменении правил депортации несовершеннолетних иностранцев

Законный представитель находящегося на территории России иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, будет выслан из РФ, если потребуется такая необходимость в отношении находящегося на его попечении несовершеннолетнего иностранца .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии