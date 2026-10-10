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Зе-депутат: Русские отрезают Киев от энергии с украинских АЭС

Зе-депутат: Русские отрезают Киев от энергии с украинских АЭС

Украинские АЭС производят достаточно электроэнергии, но проблема в том, что все меньше возможности ее передачи.

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