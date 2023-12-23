Российские эксперты спрогнозировали судьбу незалежной после СВО

Демография и проблемы с возвращением миллионов беженцев – главные вызовы для восстановления Украины после конфликта, – говорит Тарас Ромащенко, доцент кафедры международной экономики Черкасского национального университета.
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