Подмосковный машиностроительный завод выпустил полуприцеп для перевозки крупногабаритных шин

© tonar.infoМашиностроительный завод «Тонар», являющийся крупнейшим Российским производителем прицепной и полуприцепной техники, а также единственным в России производителем карьерных самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности, в середине июня 2022 года представил новую модель полуприцепа Тонар-9984 грузоподъёмностью 18 тонн, допустимой полной массой 26, 5 тонн и длиной свыше 16 метров, предназначенную для перевозки крупногабаритных шин карьерных и технологических самосвалов (БелАЗ, МоАЗ, Тонар и импортных аналогов) и способный перевозить четыре шины размерностью 40 R57 или шести шин — 33 R51.