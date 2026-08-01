Трамп намекнул на участие в президентских выборах 2028 года

Президент США Дональд Трамп вновь дал понять, что рассматривает возможность участия в президентских выборах 2028 года, намекнув на кампанию с помощью публикаций в сети Truth Social в субботу и воскресенье.
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